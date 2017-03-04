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Sakın gözlerinin yaşına bakma

Başkan , teknik direktör Tudor’a Florya yönetimi konusunda tam destek verdi : “Arkandayım. Kimsenin gözünün yaşına bakma”

Sakın gözlerinin yaşına bakma
Teknik direktör Igor Tudor ile takımın yıldızları arasında yaşanan sorun konusunda yönetimin tavrı merak ediliyordu... Başkan Dursun Özbek'in önceki gün Hırvat hoca ile görüştüğü ve tam destek verdiği öğrenildi. Özbek'in Tudor'a, "Saha skorları ne olursa olsun senin sonuna kadar arkandayız. Kinsenin gözünün yaşına bakma" ifadesini kullandığı belirlendi.

ELİ DAHA DA GÜÇLENDİ
Başkan Özbek'ten aldığı destekle eli daha da güçlenen Igor Tudor'un önümüzdeki günlerde Florya'da kemerleri daha da sıkması bekleniyor. İdman dozajını artıran ve oyuncularından daha çok mücadele isteyen genç hocaya taraftarlar da sosyal medyada büyük destek veriyor.
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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