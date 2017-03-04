RVP fizikten kaldı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'ninKayserispor'u 3-0 yendiği maçta santrfor olarak Fernandao'yu oynatan Dick Advocaat'ın bu tercihihi nedeni ortaya çıktı. Hollandalı teknik adamın RVP'yi fizik-kondisyon olarak yeterli görmediği ve bu yüzden ilk 11'de sahaya sürmediği belirtildi. Van Persie'nin Osmanlı maçında oynaması da şüpheli.
RVP'YE MESAJ VERDİ Advocaat'ın RVP'ye mesaj vermeye çalıştığı ve daha hazır hale gelmesini hedeflediği belirtildi.
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