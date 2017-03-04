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RVP fizikten kaldı!

Dick Advocaat’ın ’yi Kayseri maçında fiziksel olarak iyi durumda olmadığı için oynatmadığı bildirildi

RVP fizikten kaldı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta santrfor olarak Fernandao'yu oynatan Dick Advocaat'ın bu tercihihi nedeni ortaya çıktı. Hollandalı teknik adamın RVP'yi fizik-kondisyon olarak yeterli görmediği ve bu yüzden ilk 11'de sahaya sürmediği belirtildi. 'nin Osmanlı maçında oynaması da şüpheli.

RVP'YE MESAJ VERDİ
Advocaat'ın RVP'ye mesaj vermeye çalıştığı ve daha hazır hale gelmesini hedeflediği belirtildi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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