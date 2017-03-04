Rodallega: Herkes yardımcı oldu

Trabzonspor'un Akhisar Belediye'den kadrosuna kattığı Hugo Rodallega, kulübe ve şehre uyumunun kolay olduğunu hem takım arkadaşlarının hem de camiada herkesin kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Futbola aşık bir şehre geldiğinin farkında olduğunu belirten Rodallega, "Taraftar takımla çok ilgili ve bu ilgiyi hissettiriyorlar. Bizlerin yapması gereken sahada iyi sonuçlar alıp onları mutlu etmek. Çünkü takım iyi olunca şehir de mutlu oluyor" dedi.