Rodallega: Herkes yardımcı oldu

Trabzonspor'un Akhisar Belediye'denkadrosuna kattığı Hugo Rodallega, kulübeve şehre uyumunun kolay olduğunu hemtakım arkadaşlarının hem de camiada herkesinkendisine yardımcı olduğunu söyledi. Futbolaaşık bir şehre geldiğinin farkında olduğunubelirten Rodallega, "Taraftar takımla çokilgili ve bu ilgiyi hissettiriyorlar. Bizlerinyapması gereken sahada iyi sonuçlaralıp onları mutlu etmek. Çünkü takımiyi olunca şehir de mutlu oluyor" dedi.
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