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Potaya sponsor geliyor

Ülker’den sonra yine güçlü bir sponsor arayan F.Bahçe çalışmalara şimdiden başladı

Potaya sponsor geliyor
Geçtiğimiz yıl THY Avrupa Ligi'nde final oynayan ve bu sezon kupayı kaldırmak isteyen Fenerbahçe, Ülker ile biten sponsorluk anlaşmasının ardından yine güçlü bir sponsor arayışına girdi.

İMZA HER AN GELEBİLİR
Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre şu anda Darüşşafaka'ye destek veren Doğuş Grubu ile görüşmelerin sürdüğü ve taraftarı ayağa kaldıracak bir anlaşma olabileceği belirtiliyor. Ancak başka alternatifler de olabileceği açıklandı.
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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