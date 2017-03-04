Potaya sponsor geliyor

Geçtiğimiz yıl THY AvrupaLigi'nde final oynayan ve bu sezonkupayı kaldırmak isteyen Fenerbahçe,Ülker ile biten sponsorluk anlaşmasınınardından yine güçlü birsponsor arayışına girdi.
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Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre şu anda Darüşşafaka'ye destek veren Doğuş Grubu ile görüşmelerin sürdüğü ve taraftarı ayağa kaldıracak bir anlaşma olabileceği belirtiliyor. Ancak başka alternatifler de olabileceği açıklandı.
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