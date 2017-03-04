Potaya sponsor geliyor

Geçtiğimiz yıl THY Avrupa Ligi'nde final oynayan ve bu sezon kupayı kaldırmak isteyen Fenerbahçe, Ülker ile biten sponsorluk anlaşmasının ardından yine güçlü bir sponsor arayışına girdi.



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Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre şu anda Darüşşafaka'ye destek veren Doğuş Grubu ile görüşmelerin sürdüğü ve taraftarı ayağa kaldıracak bir anlaşma olabileceği belirtiliyor. Ancak başka alternatifler de olabileceği açıklandı.