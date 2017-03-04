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bombası!

Wolfsburg’da oynayan ’in ’a “Gelecek sezon için gelmeye hazırım” dediği ortaya çıktı...

Mario Gomez bombası!
Beşiktaş'ın gizli gizli Mario Gomez ile görüştüğü ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı kulübün İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Bu takım 5 yıllık bir strateji sonucu oluşmuştur. Sabırla takip edilen bir planlamanın ürünüdür. Gelecek sezon bu doğrultuda transferler olacak. Belki bir santrfor takviyesi gelebilir. Demba Ba'nın 2 ayda göstereceği performansa göre gelecek sezon belki devam edebiliriz. Olmazsa Mario Gomez'i geri alabiliriz' dedi.

ŞENOL GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş'ın Mario Gomez ile gizli gizli bir görüşmü yaptığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yöneticilerin ve teknik direktör Şenol Güneş'in Aboubakar'ın performansından memnun kalmadığı ve gelecek sezon Avrupa'da daha başarılı bir sezon geçirmek için Mario Gomez'i geri getirmeyi planladıkları belirlendi.

GOMEZ DE DÖNMEYE HAZIR
Mario Gomez'in de Siyah-Beyazlı takıma geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Alman futbolcunun Wolfsburg'da istediği havayı bulamadığı 'ı ve İstanbul'u çok özlediği ifade edildi. Beşiktaş Yönetimi gerekirse Gomez için uygun bir bonservis bedeli verip Gomez'i gedi alacak.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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