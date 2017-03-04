Mario Gomez bombası!

Beşiktaş'ın gizli gizli Mario Gomezile görüştüğü ortaya çıktı. Siyah-Beyazlıkulübün İkinci Başkanı Ahmet NurÇebi, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Bu takım5 yıllık bir strateji sonucu oluşmuştur. Sabırlatakip edilen bir planlamanın ürünüdür. Geleceksezon bu doğrultuda transferler olacak. Belkibir santrfor takviyesi gelebilir. Demba Ba'nın2 ayda göstereceği performansa göre geleceksezon belki devam edebiliriz. Olmazsa MarioGomez'i geri alabiliriz' dedi.
ŞENOL GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR Beşiktaş'ın Mario Gomez ile gizli gizli bir görüşmü yaptığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yöneticilerin ve teknik direktör Şenol Güneş'inAboubakar'ın performansından memnun kalmadığı ve gelecek sezon Avrupa'da daha başarılı bir sezon geçirmek için Mario Gomez'i geri getirmeyi planladıkları belirlendi.
GOMEZ DE DÖNMEYE HAZIR Mario Gomez'in de Siyah-Beyazlı takıma geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Alman futbolcunun Wolfsburg'da istediği havayı bulamadığı Beşiktaş'ı ve İstanbul'u çok özlediği ifade edildi. Beşiktaş Yönetimi gerekirse Gomez için uygun bir bonservis bedeli verip Gomez'i gedi alacak.
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