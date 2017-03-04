Kartal Gökhan Gönül'le uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Vodafone Arena'da ağırladığı rakibini 40. dakikada Gökhan Gönül'ün golüyle mağlup eden siyah-beyazlılar, üst üste 3. galibiyetini elde etti. Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarını kayıpsız geçen Beşiktaş, puanını 53'e yükseltti. Siyah-beyazlılar en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in maç fazlasıyla 7 puan önüne geçti.

İstanbul'dan mağlup ayrılan Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

GÖKHAN GÖNÜL VE QUARESMA CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart gören Gökhan Gönül ve Quaresma cezalı duruma düştü.

Bu sezon dördüncü kez sarı kartla cezalandırılan iki oyuncu, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

GÖKHAN GÖNÜL GOLLE TANIŞTI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü kaydetti.

40. dakikada Adriano'nun pasıyla fileleri havalandıran milli futbolcu, Beşiktaş'ı Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiren golü attı. Beşiktaşlı taraftarlar golün ardından Gökhan Gönül için tezahüratlar yaptı.

QUARESMA, DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Mücadelenin 64. dakikasında yerini Tolgay Arslan'a bırakan Quaresma, oyundan çıkarken sinirli haliyle dikkati çekti.

Kolundaki bileklikleri sökerek yere fırlatan Portekizli oyuncu, yedek kulübesine uğramadan doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ 21 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyeti 29 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'a 2-0 yenilerek alan Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar bu karşılaşmayla birlikte ligde iç sahada yenilmezlik serisini 21 maça yükseltti. Beşiktaş, Akhisar Belediyespor yenilgisinin ardından kendi evinde 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN HASRETİ 12 MAÇ OLDU

Beşiktaş'a karşı oynadığı son 11 maçı kazanamayan Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı.

Siyah-beyazlılar karşısındaki son galibiyeti 17 Şubat 2006'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 12 maçtan 8'ini kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

GALİBİYETİ KUTLADILAR

Maçın sona ermesiyle Beşiktaşlı taraftarlar bütün oyuncuları tribünlere çağırdı. Maç sonu üçlüsünü Talisca çektirirken taraftarların ısrarlı çağrıları sonrasında, teknik direktör Şenol Güneş soyunma odasından gelerek tribünleri selamladı.