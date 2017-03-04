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Fenerbahçe’de Advocaat çatlağı

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de kimin teknik direktörlük yapacağı sorusu camianın 1 numaralı gündemi oldu. Ama görüş ayrılıkları var... Başkan Yıldırım Advocaat'ın kalmasını istiyor ama diğer yöneticiler buna karşı. Yöneticilerin büyük çoğunluğu Aykut Kocaman'dan yana.

Fenerbahçe’de Advocaat çatlağı

Fenerbahçe'de kupada alınan 3-0'lık galibiyetin ve diğer branşlarda alınan başarılı sonuçların ardından sular kısmen durulurken Sarı-Lacivertli yönetimde teknik direktör tartışması patlak verdi. Fenerbahçe yönetiminde yer alan isimlerin Başkan Aziz Yıldırım haricinde hemen hemen tamamının 'ın önümüzdeki sezon takımın başında olmasını istemediği ancak Yıldırım'ın Hollandalı teknik adama güvendiği ve kendisiyle yeni sözleşme imzalanmasını istediği belirtildi. Başkan Yıldırım'ın yönetici arkadaşlarını bu konuda ikna etmek için sık sık konuşmalar yaptığı da gelen haberler arasında.

YILDIRIM MESELEYİ HEMEN ÇÖZMEK İSTİYOR
Dıck Advocaat'ın başarılı olmadığı ve kendisiyle devam edilmemesi gerektiği görüşünde olan yöneticilerin büyük çoğunluğunun da teknik direktör olarak takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiği fikrinde olduğu ifade ediliyor. Başkan Aziz Yıldırım ise yönetici arkadaşlarını bir an önce ikna edip Advocaat ile imzalayarak yeni sezon tranfserleri için harekete geçmek istiyor. Yeni sezon öncesi teknik direktör meselesine ekstra zaman ayırmak istemiyor.
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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