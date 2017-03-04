F.Bahçe’ye karşı hata şansımız yok

Kamerunlu Aurelien Chedjou, Fransız basınına verdiği röportajında birçok konu hakkında konuştu. "Fransa'da sahada daha çok taktik uygulama görüyoruz. Türkiye'de bu biraz daha karışık" diyen yıldız futbolcu, " Fenerbahçe'ye karşı hata yapma şansınız yok. eğer bir hata yaparsanız, asla unutulmaz. Ama bir fark yaratırsanız, efsane olursunuz. Sneijder bizim dehamız" ifadesini kullandı.