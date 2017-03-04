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F.Bahçe’ye karşı hata şansımız yok

Fransız basınına konuşan Chedjou, Türkiye’deki futbol anlayışını anlattı...

F.Bahçe’ye karşı hata şansımız yok
Kamerunlu Aurelien Chedjou, Fransız basınına verdiği röportajında birçok konu hakkında konuştu. "Fransa'da sahada daha çok taktik uygulama görüyoruz. Türkiye'de bu biraz daha karışık" diyen yıldız futbolcu, " Fenerbahçe'ye karşı hata yapma şansınız yok. eğer bir hata yaparsanız, asla unutulmaz. Ama bir fark yaratırsanız, efsane olursunuz. Sneijder bizim dehamız" ifadesini kullandı.
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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