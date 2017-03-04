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Cimbom’un umudu Eren

Teknik direktör Igor Tudor idmanlarda özel olarak ilgilendiği ’u Antalya’da ilk 11’de oynatacak

Cimbom’un umudu Eren
En azından lig ikinciliği hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray'da zorlu Antalya deplasmanının hazırlıkları sürüyor... Sneijder'in yokluğu, sezon sonu takımdan ayrılacak olan Lukas Podolski'nin de çok formsuz bir dönemden geçmesi nedeniyle Igor Tudor gözünü Eren Derdiyok'a çevirmiş durumda.

DAHA FAZLA ORTA YAPIN
Hırvat hoca, idmanlarda özel olarak ilgilendiği yıldız futbolcuya Antalyaspor karşısında ilk 11'de şans verecek. Tudor, Eren'in daha etkili olması için kanat oyuncularından sürekli ceza sahasına orta yapmasını istiyor. Genç hocanın Eren'e de oyunun içinde daha fazla yer alması ve rakip savunmaya pres yapması için telkinde bulunduğu belirtiliyor.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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