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Çaykur Rizespor çıkış arıyor

Aykut Ferah, “Düşme hattı ile aramızda 5 puan var . Dikkatli olmalıyız” dedi...

Çaykur Rizespor çıkış arıyor
Süper Lig'de bugün deplasmanda lider Beşiktaş'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, ligde kötü gidişi durdurup, çıkışa geçmek zorunda olduklarını söyledi. Ferah, "Ligde kalma yarışında en yakın rakibimizle aramızda beş puan fark var. Bu nedenle artık bir an önce toparlanmalıyız. Kalan maçlarda en az 18 puan toplamalıyız" diye konuştu.
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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