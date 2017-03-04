Çaykur Rizespor çıkış arıyor

Süper Lig'de bugün deplasmanda lider Beşiktaş'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, ligde kötü gidişi durdurup, çıkışa geçmek zorunda olduklarını söyledi. Ferah, "Ligde kalma yarışında en yakın rakibimizle aramızda beş puan fark var. Bu nedenle artık bir an önce toparlanmalıyız. Kalan maçlarda en az 18 puan toplamalıyız" diye konuştu.