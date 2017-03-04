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Bu kulüple hayallerim var!

, “Takımın gidişatı beni umutlandırıyor. Gelecek yıl takımın iskeleti bu futbolcular olacak. Nokta transferlerle zirveyi hedefleyecek bir takım olabiliriz. Benim bu kulüpte hayallerim var. Bunları gerçeğe dönüştürmek hedefim” dedi

Bu kulüple hayallerim var!
Trabzonspor Teknik Direktörü "2017'de mağlubiyetimiz yok, sadece 2 gol yedik ve 14 puan topladık. Bunlar güzel gelişmeler Ligin boyu kısalıyor ve artık puanları toplamak zorundayız. Bunu yapacak kalitemiz ve gücümüz var" diye konuştu. Gelecek sezon takımın iskeletenin bu takım olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Nokta transferlerle zirveyi hedefleyecek bir takım olabiliriz. Benim bu kulüpte hayallerim var. Bunları gerçekleştirmek hedefim. Gelişmeler beni umutlandırıyor" ifadesini kullandı.

TRANSFERLER 'TAM İSABET' OLMALI
Lig devam ederken gelecek sezon ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Yanal, sözlerine şöyle devam etti: "Nokta transferlerle ilgili liste yapıyoruz. Takımın ve kulüben yapısına uygun kaliteli isimleri getirmek istiyoruz. Ara transferde yaptığımız takviyelerin olumlu sonuç vermesi güzel bir örnek. Bu devam etmeli."
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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