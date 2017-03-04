Bu kulüple hayallerim var!

Ersun Yanal, “Takımın gidişatı beni umutlandırıyor. Gelecek yıl takımın iskeleti bu futbolcular olacak. Nokta transferlerle zirveyi hedefleyecek bir takım olabiliriz. Benim bu kulüpte hayallerim var. Bunları gerçeğe dönüştürmek hedefim” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal"2017'de mağlubiyetimizyok, sadece 2gol yedik ve 14 puan topladık.Bunlar güzel gelişmelerLigin boyu kısalıyor ve artıkpuanları toplamak zorundayız.Bunu yapacak kalitemizve gücümüz var" diye konuştu. Gelecek sezon takımın iskeletenin bu takım olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Nokta transferlerle zirveyihedefleyecek bir takımolabiliriz. Benim bu kulüptehayallerim var. Bunları gerçekleştirmekhedefim. Gelişmelerbeni umutlandırıyor" ifadesini kullandı.
TRANSFERLER 'TAM İSABET' OLMALI Lig devam ederken gelecek sezon ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Yanal, sözlerine şöyle devam etti: "Nokta transferlerle ilgililiste yapıyoruz. Takımınve kulüben yapısına uygunkaliteli isimleri getirmek istiyoruz.Ara transferde yaptığımıztakviyelerin olumlusonuç vermesi güzel birörnek. Bu devam etmeli."
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