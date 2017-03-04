Beşiktaş Arena’da seri peşinde!

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, 23. hafta mücadelesinde bugün ÇaykurRizespor'u konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 22. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 50'ye çıkaran Siyah-Beyazlılar ayrı zamanda seri peşinde. KardemirKarabükspor'a 2-1 yenildikten sonra AkhisarBelediyespor'u 3-1 yenen ve Galatasaray'a da üstünlük sağlayan Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde üst üste 3. galibiyetini alacak. Günün diğer maçında Bursasporsaat 16.00'da Antep'i konuk edecek.
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