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Arena’da seri peşinde!

Bugün Vodafone Arena’da Ç.Rize ile oynayacak olan Siyah-Beyazlılar üst üste 3. galibiyeti almayı hedefliyor

Beşiktaş Arena’da seri peşinde!
Spor Toto Süper Lig lideri , 23. hafta mücadelesinde bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 22. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 50'ye çıkaran Siyah-Beyazlılar ayrı zamanda seri peşinde. Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen ve Galatasaray'a da üstünlük sağlayan Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde üst üste 3. galibiyetini alacak. Günün diğer maçında Bursaspor saat 16.00'da Antep'i konuk edecek.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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