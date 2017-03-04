Ben de hoca gönderirim!

G.Birliği Başkanı Murat Cavcav, "Babamızı temsil etmek için elimden geleni yapacağım" dedi. Murat Cavcav "Babam Afrika'dan getirdi biz de Japonya'dan getireceğiz ya da başka yerden. Takım kötü gittiğinde her başkanın yaptığı gibi ben de o yönteme (teknik direktör değişikliği) başvurmak zorunda kalabilirim" dedi.