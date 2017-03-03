Yıldızlar Igor Tudor’a isyan bayrağı açtı

Igor Tudor'un gelişinin ardından değişen idman ve maç sistemi bazı yıldızların tepkisine neden oluyor... İddialara göre Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Bruma, Hırvat hocanın mücadele ve dayanıklılık odaklı futbol anlayışıyla ilgili yönetime şikayette bulundu.



YÖNETİM: PATRON O!

3 yıldızın yöneticilere "Böyle bir tempoya alışkın değiliz. Çok yıpranıyoruz. Sahada 30 dakika sonra yürüyecek halimiz kalmıyor" ifadesini kullandığı belirtiliyor. Fakat yöneticilerin Tudor'un arkasında durduğu ve "Hocanız ne derse yapacaksınız. Patron o" yanıtını verdiği öğrenildi. Takım içindeki bu huzursuzluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.



YÖNETİM TAM YETKİ VERDİ

Tudor bazı futbolculardan tepki görse de yönetimden tam destek almış durumda. Hırvat hoca Florya'da kimsenin gözünün yaşına bakmıyor.