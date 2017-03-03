Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz

Trabzonspor taraftarının Karabük maçına ilgisiz kalması futbolcuları harekete geçirdi. Kaptan Onur Recep Kıvrak bu sezonki geçiş döneminde taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, "Ligin 2. yarısında iyi sonuçlar alıyoruz. Son 2 beraberlik kimseyi yanıltmasın. Taraftarımızın desteği şart" diye konuştu.



STAT DOLMALI

Kardemir Karabük maçında taraftarın stadı doldurmasını isteyen tecrübeli eldiven, "Onların da desteğiyle yeniden galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Karübük önünde taraftarımızın vereceği güç bizi kamçılayacaktır" dedi.