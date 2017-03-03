Serdar 4 milyon euro Poldi niye 2.6 milyon euro

Galatasaray'da beklenen oldu ve Lukas Podolski'nin Vissel Kobe'ye satıldığı resmen açıklandı... Sarı-Kırmızılı kulüp, KAP'a gönderdiği yazıda, Poldi'nin sezon sonu itibariyle 2.6 milyon Euro'ya Japon kulübüne satıldığını duyurdu... Fakat bu gelişme Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-Kırmızılılar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Serdar Aziz'e 4 milyon Euro, Ahmet Çalık'a 2.5 milyon Euro ödedik. Alman futbol tarihinin en golcü isimlerinden biri olan Podolski nasıl 2.6 milyon Euro ediyor" ifadesini kullandı. Sosyal medyada ayrıca Beşiktaş'ın Gökhan Töre'yi sezon başında West Ham'a 3 milyon Euro'ya kiraladığı, 2.6 milyon Euro'nun komik bir rakam olduğu vurgulandı.



PODOLSKI: YENİ BİR MÜCADELE İÇİN

Yönetici Levent Nazifoğlu'nun 1.5 ay önce yaptığı açıklama da sosyal medyanın gündemindeydi. Nazifoğlu, 23 Ocak'ta "Podolski için 3 milyon Euro teklif ettiler, reddettik. 7 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" demişti. Fakat Galatasaray, Alman yıldızı reddedilen teklifin de altına satmış oldu. Öte yandan Poldi dün sosyal medyadan, "Bu Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil. Tamamen hayatımdaki yeni mücadele için alınmış bir karar" açıklamasını yaptı.



