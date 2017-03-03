Oh beee! Fener varmış

Kanarya, ligde 5 puan kaybettiği Kayseri önünde kupada coştu. Sarı-Lacivertliler zorlu deplasmanda Fernandao (2) ve Erkan’ın (k.k.) attığı gollerle farka koştu. Böylece rövanş maçı için avantaj elde etti.
Fenerbahçe kupada tam yol ileri... Sarı-Lacivertliler çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek rövanş için avantaj elde etti. Maçın 4. dakikasında Josef topu Fernandao ile buluşturmak istedi. Ancak kaleci Muammer kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti. 42'de Şener'in sağdan yaptığı ortada Ozan'ın kafa vuruşunda top kaleci Muammer'de kaldı. 45'te Lens hareketlenmek isterken top Mabiala'nın eline çarptı. Ardından Lens serbest vuruşu hızlı kullanarak Fernandao'ya pasını verdi. Brezilyalı kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve F.Bahçe 1-0 öne geçti. Kayserisporlu oyuncular bu gole uzun süre itiraz etti. Devreyi F.Bahçe 1-0 önde bitirdi.
2.YARI FENERBAHÇE MAÇIN HAKİMİYDİ 2.Yarının 46. dakikasında Güray, Welliton'u düşündü. Ancak Fabiano zamanında kalesini terk ederek topu aldı. 71'de hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Fernandao topu Mehmet'le buluşturdu. Mehmet topla birlikte ilerledikten sonra topu Fernandao'ya verdi. Bu oyuncu kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Böylece Fenerbahçe maçta 2-0 öne geçti. 76'da Şener'in ortasında Erkan ters bir vuruş yaptı ve F.Bahçe bu golle maçtan 3-0 galip ayrıldı.
KANARYA, KAYSERİ'DEN İNTİKAMINI ALDI
F.Bahçe bu sezon ligde Kayserispor'dan çok çekmişti. Sarı-Lacivertli takım ilk yarıda Kayserispor önünde 3-2 yenik götürdüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe Kayseri'de yapılan ligin maçta da rakibine 4-1 yenildi.
KUPADA FARKLI
Böylece Sarı-Lacivertliler rakipleri karşısında ligde 5 puan kaybederek şampiyonluk yolunda darbe almıştı. Fenerbahçe dün kupada 3-0 kazanarak ligdeki 2 maçın da öcünü almış oldu.
LİGDE BÖYLE OYNASAK İYİ YERLERE GELİRDİK Fenerbahçe' nin yıldız oyuncusu Mehmet Topal, uzun bir zaman sonra kazandıklarını söyledi. Sarı-Lacivertli yıldız, "Ligde böyle mücadele etsek iyi yerlere gelirdik. Bize yakışmayan puanlar kaybettik. Deplasmanda iyi bir skor aldık. Bu avantajımızı rövanşta koruyup kupayı almak istiyoruz. Kesinlikle tur atladık diyemeyiz. Bu avantajımızı koruyarak rövanşta kupayı kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.