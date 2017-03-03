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Nobre, referandumda vereceği oyu açıkladı

Nobre, 16 Nisan'daki referandumda tercihini açıkladı.

Nobre, referandumda vereceği oyu açıkladı



F.Bahçe'nin eski forveti, "Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Tabii ki 'evet' diyeceğim" dedi.
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  • 03 Mart 2017, Cuma 09:38
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