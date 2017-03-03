Nobre, referandumda vereceği oyu açıkladı

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F.Bahçe'nin eski forveti, "Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Tabii ki 'evet' diyeceğim" dedi.
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