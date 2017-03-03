Müzeyi ziyaret ettiler

Beşiktaşlı futbolcular VodafoneArena'da yer alan Siyah-Beyazlı kulübüntarihinin anlatıldığı müzeyi gezdi. Geçen yılaçılan müzeye futbolcularla birlikteTeknik Direktör ŞenolGüneş ve 2. BaşkanAhmet Nur Çebi de geldi. Çebi, "Futbolcularilk kez müzeyi gezdi. Burayı görmelerinibiz arzu ettik" dedi. Çebi'nin konuşmasınınardından takım kaptanları Tolga Zengin,Oğuzhan Özyakup ve Kanadalı futbolcuAtiba'yla hazırlanan pastayı kestiler.
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