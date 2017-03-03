Müzeyi ziyaret ettiler

Beşiktaşlı futbolcular Vodafone Arena'da yer alan Siyah-Beyazlı kulübün tarihinin anlatıldığı müzeyi gezdi. Geçen yıl açılan müzeye futbolcularla birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş ve 2. Başkan Ahmet Nur Çebi de geldi. Çebi, "Futbolcular ilk kez müzeyi gezdi. Burayı görmelerini biz arzu ettik" dedi. Çebi'nin konuşmasının ardından takım kaptanları Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Kanadalı futbolcu Atiba'yla hazırlanan pastayı kestiler.