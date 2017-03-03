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Lens’e kaleyi işaret ettim

Brezilyalı futbolcu, “Attığım ilk golde Lens’in bana pas vereceğini anladım. Lens’e hemen kaleyi işaret ettim” dedi

Lens’e kaleyi işaret ettim
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, önüne çıkan fırsatı iyi kullandığı için Allah'a şükrettiğini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Attığım ilk golde Lens'in bana pas vereceğini anladım. Ben önce taç zannettim. Sonra faul verilince Lens'le göz göze geldik ve ben koşumu gösterdim. O da bunu gördü" dedi. Şans geldiğinde Fenerbahçe'ye iyi hizmet için elinden geleni yaptığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Türkiye Kupası'nı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kupa bizim için çok önemli" ifadesini kullandı.
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