Lens’e kaleyi işaret ettim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, önüne çıkan fırsatı iyi kullandığı için Allah'a şükrettiğini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Attığım ilk golde Lens'in bana pas vereceğini anladım. Ben önce taç zannettim. Sonra faul verilince Lens'le göz göze geldik ve ben koşumu gösterdim. O da bunu gördü" dedi. Şans geldiğinde Fenerbahçe'ye iyi hizmet için elinden geleni yaptığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Türkiye Kupası'nı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kupa bizim için çok önemli" ifadesini kullandı.