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Kjaer: Bu akşam yürekten oynadık

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Kjaer, “Her şeyi unuttuk bu maçı düşündük. Bu akşam yürekten oynadık ve kazandık” dedi

Kjaer: Bu akşam yürekten oynadık
Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli kozu Simon Kjaer, "Kupa bizim için çok önemli. Her şeyi unuttuk ve sadece Kayserispor ile oynayacağımız maçı düşündük. Bu akşaM yürekten oynadık ve kazandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" ifadesini kullandı. Kjaer kupanın artık 1 numaralı hedefleri oldunu da söyledi.
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