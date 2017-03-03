Kavga eden Erkan Zengin kadro dışı bırakıldı

Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'da iddialara göre antrenmanda bacağından hafif şekilde sakatlanan Erkan Zengin buz tedavisi için saha kenarına gitti. Mustafa Denizli de Erkan Zengin'in yanına giderek kendisinden izinsiz olarak antrenmanı terk etmesine tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Erkan Zengin, Boluspor maçı kadrosuna alınmadı.