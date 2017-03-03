Yol Durumu
  1. Erman Toroğlu: Hata yok gol temiz
  2. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz

Kavga eden Erkan Zengin kadro dışı bırakıldı

Kavga eden Erkan Zengin kadro dışı bırakıldı
Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'da iddialara göre antrenmanda bacağından hafif şekilde sakatlanan Erkan Zengin buz tedavisi için saha kenarına gitti. Mustafa Denizli de Erkan Zengin'in yanına giderek kendisinden izinsiz olarak antrenmanı terk etmesine tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Erkan Zengin, Boluspor maçı kadrosuna alınmadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar