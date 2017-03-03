Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Trabzonspor sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Hüseyin Avni Aker'de oynanan, Fırat Aydınus'un düdük çaldığı ve yaklaşık 20 bin taraftarın izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye çıkan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı'nın kornerden ortasına yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek eşitliği bozdu.

Maçın geri kalan ve oldukça yüksek tempolu geçen bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor, Karabükspor karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 35'e yükselterek 5. sıraya yükseldi. Karabükspor ise 30 puanla 8. sırada kaldı.

MAÇTA NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden Trabzonspor'da, Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.



Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, 1-1 biten Atiker Konyaspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu'ya Kardemir Karabükspor karşısında yeniden ilk 11'de şans verdi. Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer bulan Mustafa Akbaş ise yedek kulübesinde oturdu.



Yanal, geçen hafta Okay'ın görev yaptığı bölgede şans tanıdığı Carl Medjani'yi bu kez stoperde Mustafa Akbaş'ın yerinde oynattı.

DURİCA, YİNE YOK

Trabzonspor'da ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sol dizinden sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jan Durica, kadroda yer almadı.



Slovak oyuncu, maç öncesi sahaya girerek takım arkadaşlarına başarılar diledikten sonra karşılaşmayı tribünden takip etti.

Karadeniz ekibinin 18 kişilik maç kadrosunda Luis Ibanez, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır da yer bulamadı.

TARAFTAR İLGİSİ

Yeni stadı Medical Park Arena'da üçüncü maçını oynayan Trabzonspor'un, Kardemir Karabükspor müsabakasındaki seyirci sayısı ilk 2 mücadeleye oranla düştü.



Bordo-mavililerin, Gaziantepspor ile yaptıkları ilk maça 23 bin 56 biletli seyirci gelirken, Aytemiz Alanyaspor mücadelesini ise 21 bin 15 taraftar izledi.

Taraftarlar, takımlarının yeni stattaki üçüncü karşılaşmasına daha az ilgi gösterirken, tribünlerde yer yer boşluklar gözlendi.