Yol Durumu
  1. Hakan Çalhanoğlu karara itiraz etmeyecek
  2. Galatasaray’a son darbe: Sneijder sakatlandı

Malezya’da yarı finale yükseldi

İpek Soylu Malezya’da yarı finale yükseldi
Malezya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, Shuko Aoyama-Yang Zhaoxuan çiftini 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. İpek ile takım arkadaşı, ilk seti 6-2 kazandı. Aoyama-Yang çiftinin 2. seti 6-3 aldı. 10 oyun kazanan tarafın galibiyete ulaştığı seti, 10-5 üstün tamamlayan İpek-Mertens çifti, adlarını yarı finale yazdırdı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar