Hasan Ali taraftarla tartışma yaşadı

Karşılaşmanın 16. dakikasında Kayserispor hücümunda rakibini faulle durduran Hasan Ali Kaldırım, taç zizgisinin hemen yakınındaki Kayserisporlu birkaç taraftarla tartışma yaşadı. Hasan Ali'nin yaptığı faule taraftarlar sözlü olarak tepki verince bu tepkiyi duyan Hasan Ali el-kol hareketiyle karşılık verdi. Hasan Ali Fener'e Kayseri'den gelmişti.