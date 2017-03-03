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Hakan Çalhanoğlu karara itiraz etmeyecek

Hakan Çalhanoğlu karara itiraz etmeyecek
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Türk futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay men cezası için İsviçre Federal Mahkemesine itirazda bulunmayacak. Hakan'ın menajeri Bektaş Demirtaş, "İsviçre Federal Mahkemesinde davayı kazanma olasılığımız yüzde 5. Kazansak bile karar, yeniden CAS'ta görülecekti" dedi.
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