Gençlik harekatı

Kartal bir yandan şampiyonluğa koşarken diğer taraftan geleceğini sağlama almak için kolları sıvadı. Dortmund’lu Jacob Bruun Larsen, Denizlisporlu Alperen Babacan ve Altaylı Atakan Çankaya için kulüpleriyle görüşmeler sürüyor
Beşiktaş bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken yönetim de gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin özellikle istikbal vaat eden 3 oyuncu üzerinde durduğu öğrenildi. Bu isimlerin Dortmund'da forma giyen sol kanat oyuncusu Jacob Bruun Larsen,Denizlispor'un genç oyuncusu AlperenBabacan ve Altay'da oynayan Atakan Çankaya olduğu belirlendi. 1998 doğumlu olan Larsen'in sözleşmesi 2018'de bitecek. Siyah-Beyazlı kulübün scout ekibinin Larsen'i çok beğendiği ve yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı. Şenol Güneş'in de Larsen'e onay verdiği öne sürüldü. Alman kulübüyle yapılacak görüşmeler sonunda bu oyuncunun kiralanmasının gündeme gelmesi bekleniyor.
ALTAYLI ATAKAN'I G.SARAY DA İSTİYOR Denizlispor 'da sağ bek oynayan Alperen Babacan "Transferim konusunda öncelikle kulüplerin anlaşması önemli. Beşiktaş'ta direkt oynamak istiyorum fakat şu anda çok zor. İlerisi için proje takımları daha iyi gibi duruyor. Yurt dışından izleyenler var mı? Bilmiyorum. Aklımda yurt dışı yok. Şu anda ne olur bilmiyorum" dedi. AltaylıAtakan'ın da Beşiktaş'la birlikte G.Saray'ın da listesinde olduğu öğrenilirken yönetim bu oyuncu için de tüm kapıları zorluyor.
ABOUBAKAR'LA YOLADEVAM EDİLECEK Beşiktaş Yönetimi performansından memnun kaldığı Aboubakar'ı bırakmayacak. Şenol Güneş'in Porto'dan kiralanan futbolcu için yönetimle yaptığı görüşmede "Son vuruşları giderek düzeliyor. Bonservisini alırsanız büyük iş yaparsınız" dediği gelen bilgiler arasında.
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