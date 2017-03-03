Galatasaray’a son darbe: Sneijder sakatlandı

Cimbom Sneijder'den gelen haberle sarsıldı. Hollandalı futbolcu dünkü idmanı yarım bıraktı. Tecrübeli oyuncu adalesinde hissettiği ağrının ardından idmanı tamamlayamadı. Sneijder'in son durumu bugün yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Teknik Direktör Tudor'un Hollandalı yıldızın sakatlanması sonrasında Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi şok yaşadığı gelen bilgiler arasında.
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