Fernandao golü attı ortalık karıştı

İlk yarının bitimine çok az bir süre kala Fenerbahçe,Lens'e yapılan müdahale sonrası faul kazandı. Jeremain Lens, topu eliyle önüne doğru bırakarak faulü hızlıca kullandı ve Fernandao topa sadece tek bir dokunuş yaparak ağlara gönderdi. Fenerbahçe, uzatma dakikalarında gelen bu golle öne geçti. Kayserisporlu futbolcular gol sonrası hakeme yoğun itirazlarda bulundu. KayserisporTeknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Ümit Öztürk'ün yanına giderek topun durmadığını ve faul öncesi kendisinin düdük çalmadığını belirtti.
TOROĞLU: GOL TEMİZ
Maçı televizyondan yorumlayan Erman Toroğlu ise "Olay Lens'inakıllı olması. Fenerbahçe'ningolü temiz" ifadesini kullandı.
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