Yol Durumu
  1. Kjaer: Bu akşam yürekten oynadık
  2. Hasan Ali taraftarla tartışma yaşadı

golü attı ortalık karıştı

’nun ilk golü sonrası Kayseri’nin hocası ve futbolcular, “Top durmadı. Faul düdüğü de çalınmadı” diye itiraz ettiler

Fernandao golü attı ortalık karıştı
İlk yarının bitimine çok az bir süre kala Fenerbahçe, Lens'e yapılan müdahale sonrası faul kazandı. Jeremain Lens, topu eliyle önüne doğru bırakarak faulü hızlıca kullandı ve Fernandao topa sadece tek bir dokunuş yaparak ağlara gönderdi. Fenerbahçe, uzatma dakikalarında gelen bu golle öne geçti. Kayserisporlu futbolcular gol sonrası hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Ümit Öztürk'ün yanına giderek topun durmadığını ve faul öncesi kendisinin düdük çalmadığını belirtti.

TOROĞLU: GOL TEMİZ
Maçı televizyondan yorumlayan Erman Toroğlu ise "Olay Lens'in akıllı olması. Fenerbahçe'nin golü temiz" ifadesini kullandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar