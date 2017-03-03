F.Bahçe, Zalgiris’i deplasmanda yıktı

Fenerbahçe EUROLEGUE' de gümbür gümbür ilerliyor. Sarı-Lacivertli takım kritik karşılaşmada deplasmanda Zalgiris'i 76-67 mağlup etmeyi başardı. Böylece Fenerbahçe ligde 16. galibiyetini alarak ilk 4 yolunda dev bir adım atmış oldu.Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçerken periyodu Fenerbahçe 19-17 önde tamamlamayı başardı.



Devre evsahibi takımın 31-30 üstünlüğüyle geçildi. 3. periyotta oyunda üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Fenerbahçe bu periyodu 55-48 önde geçti. Fenerbahçe karşılaşmadan da 76-67 galip ayrılmayı başardı.