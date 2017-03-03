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F.Bahçe, Zalgiris’i deplasmanda yıktı

Sarı-Lacivertliler kritik deplasmanda Zalgiris’e şans tanımayarak kritik bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe’de Ekpe Udoh attığı 16 sayıyla takımını zafere taşıyan isimlerin en başında geldi

F.Bahçe, Zalgiris’i deplasmanda yıktı
Fenerbahçe EUROLEGUE' de gümbür gümbür ilerliyor. Sarı-Lacivertli takım kritik karşılaşmada deplasmanda Zalgiris'i 76-67 mağlup etmeyi başardı. Böylece Fenerbahçe ligde 16. galibiyetini alarak ilk 4 yolunda dev bir adım atmış oldu.Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçerken periyodu Fenerbahçe 19-17 önde tamamlamayı başardı.

Devre evsahibi takımın 31-30 üstünlüğüyle geçildi. 3. periyotta oyunda üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Fenerbahçe bu periyodu 55-48 önde geçti. Fenerbahçe karşılaşmadan da 76-67 galip ayrılmayı başardı.
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