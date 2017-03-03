Euro 2024 için hazırız

TFF Başkanı Yıldırım Demirören,EURO 2024 ev sahipliğiiçin resmi başvuru dosyasınıUEFA GenelSekreteri TheodoreTheodoridis'e, UEFA'nınİsviçre'ninNyon kentindeki idarimerkezinde teslim etti. UEFA2024 adaylığı için resmi başvurusırasında TFF 1. BaşkanvekiliServet Yardımcı, Yönetim Kuruluüyeleri Cengiz Zülfikaroğlu,Mustafa Çağlar, AlaattinAykaç ve Genel Sekreter KadirKardaş da hazır bulundu. Gençlikve Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç, EURO 2024 adaylığıiçin başvurunun TFF yetkililerinceUEFA'ya iletildiğini belirterek,"TFF burada ana unsur olarakçalışmaları yürütecekama tabi ki biz de hem bakanlıkolarak hem de tüm diğerbakanlıklarımızın desteğiile yurt dışında görevyapan misyonlarımızve aynı zamanda lobifaaliyetlerinde onlaradestek vereceğiz. Yapacağımızyoğun bir lobi faaliyetiile de bunu inşallah Türkiye'yekazandıracağız. Yeni bir organizasyonunülkemizde olacağınıgöreceğiz. Ben ümitliyim"şeklinde konuştu.
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