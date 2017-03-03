Euro 2024 için hazırız

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, EURO 2024 ev sahipliği için resmi başvuru dosyasını UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki idari merkezinde teslim etti. UEFA 2024 adaylığı için resmi başvuru sırasında TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EURO 2024 adaylığı için başvurunun TFF yetkililerince UEFA'ya iletildiğini belirterek, "TFF burada ana unsur olarak çalışmaları yürütecek ama tabi ki biz de hem bakanlık olarak hem de tüm diğer bakanlıklarımızın desteği ile yurt dışında görev yapan misyonlarımız ve aynı zamanda lobi faaliyetlerinde onlara destek vereceğiz. Yapacağımız yoğun bir lobi faaliyeti ile de bunu inşallah Türkiye'ye kazandıracağız. Yeni bir organizasyonun ülkemizde olacağını göreceğiz. Ben ümitliyim" şeklinde konuştu.



