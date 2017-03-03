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'na çirkin algı operasyonu

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçını ATV ekranlarından yorumlayan 'na çirkin bir kampanya başlatıldı.

Erman Toroğluna çirkin algı operasyonu

Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Hürriyet, Milliyet, Mynet ve birtakım internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçın son dakikalarında, maçın yorumcusu 'nun ettiği iddia edildi. Erman Toroğlu'nun, "Ben sinemaya giderken, 90 dakikaysa 85 dakika mı oynatacaklar bana filmi? Oynat arkadaş. Ben buraya para veriyorum" sözlerinin arasına 'bip' sesi koyularak, Toroğlu'nun küfür ettiği algısı yaratılmaya çalışıldı. Toroğlu ise bunu yapanlara sert çıktı ve "Bunu 'bip'letenleri ben de 'bip'letmeye karar verdim dedi..

İşte videonun orjinal hali:

Erman Toroğlu çirkin karalama kampanyasını başlatmaya çalışanlara sert çıktı.
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  • 03 Mart 2017, Cuma 21:38
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