Alemcilere taraftardan büyük tepki

TAKVİM'in Beşiktaş yenilgisinden 24 saat sonra gece aleminde görüntülediği Lionel Carole ve Cavanda'ya çok büyük tepki var.



CEZA GELECEK

Taraftarlar konuyla ilgili sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Biz üzüntüden ne yapacağımızı şaşırıyoruz, onlar kadınlarla alem yapıyor" ifadesini kullandı. Yaşanan olaydan yönetimin de büyük rahatsızlık duyduğu ve iki futbolcuya önümüzdeki günlerde ağır bir para cezası verileceği öğrenildi.