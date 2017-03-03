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Alemcilere taraftardan büyük tepki

Derbiden 24 saat sonra gecelere akan Carole ve Cavanda’ya isyan bayrağı açıldı

Alemcilere taraftardan büyük tepki
TAKVİM'in Beşiktaş yenilgisinden 24 saat sonra gece aleminde görüntülediği Lionel Carole ve Cavanda'ya çok büyük tepki var.

CEZA GELECEK
Taraftarlar konuyla ilgili sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Biz üzüntüden ne yapacağımızı şaşırıyoruz, onlar kadınlarla alem yapıyor" ifadesini kullandı. Yaşanan olaydan yönetimin de büyük rahatsızlık duyduğu ve iki futbolcuya önümüzdeki günlerde ağır bir para cezası verileceği öğrenildi.
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