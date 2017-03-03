Alemcilere taraftardan büyük tepki

TAKVİM'in Beşiktaş yenilgisinden 24 saat sonra gece aleminde görüntülediği Lionel Caroleve Cavanda'ya çok büyük tepki var.
CEZA GELECEK
Taraftarlar konuyla ilgili sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Biz üzüntüden ne yapacağımızı şaşırıyoruz, onlar kadınlarla alem yapıyor" ifadesini kullandı. Yaşanan olaydan yönetiminde büyük rahatsızlıkduyduğu ve iki futbolcuya önümüzdeki günlerde ağır bir para cezası verileceği öğrenildi.
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