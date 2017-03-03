Advocaat’tan şaşırtan tepki

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe yarı final yolunda dev bir adım atarken, her basın toplantısı olay olan Sarı-Lacivertli ekibin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat'tan dün gece yine ilginç tepkiler verdi. Hafta içinde Başkan Aziz Yıldırım'ın "Basın toplantılarında diyaloğa girme, kısa kes" talimatını verdiği Advocaat, maçın hemen ardından A Spor canlı yayınında "Kupadaki başarılı performansı neye borçlusunuz" sorusuna "Bunu bana değil oyuncularıma sorun" yanıtını verdi. Advocaat daha sonra basın toplantısına katıldı. Toplantı öncesi FB TV'den Fatih Demirkol, "Hoca açıklama yapacak ama soru almayacağız" bilgilendirmesini yaptı.



HATA BEKLİYORLARDI AMA YAPMADIK

Hollandalı teknik adam, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Bizim gol atmamız gereken maçtı. Mücadeleye bu şekilde baktık, 1-0 veya 2-0'la dönmek istiyorduk. Rakibi 0'da tutmanın bize avantaj getireceğini biliyorduk. Rakibimiz kendi sahasıyla oynadı. Kontraatak oyununu tercih ettiler. Hata bekliyorlardı. Biz kompakt şekilde maçın içinde kaldık ve 3 gol attık ama daha fazlasını atmalıydık. Ama bu skor da bizim için büyük avantaj"



