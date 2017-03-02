Trabzon’da Burak sürprizi

Futbol yaşantısını Çin'de sürdüren Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a geri döneceği iddiası Bordo-Mavili taraftarları heyecanlandırdı. Özellikle Çin kulübünün Avusturya'nın Salzburg takımından İspanyol golcü Jonathan Soriano'yu renklerine bağlamasının ardından Burak'ın takımdan ayrılacağı iddiaları giderek güçlendi. Burak'ın devre arasında Trabzonspor'un yeni stadının açılışına gelmesi de bunun bir delili olarak gösterildi.



55 GOLÜ VAR

2 sezon formasını giydiği Trabzonspor'da 75 maçta 55 gol atarak büyük bir başarıya imza atan 31 yaşındaki oyuncunun geri alınmasını isteyen taraftarlar kulübü mesaj yağmuruna tuttu.