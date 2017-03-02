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Teknede kutlayacağım

Teknede kutlayacağım
Beşiktaş' ın Hollandalı futbolcusu , Siyah-Beyazlı takımın geçen sezon teknede kutladığı şampiyonluk görüntülerine hayran kaldı. Babel, "Bu sezon şampiyon olursak yine teknede kutlama yapılmasını isterim. Bu teknede ben de olmalıydım" diye konuştu.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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