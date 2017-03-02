Son 10 yılın en karlısı Beşiktaş

Ligde doludizgin şampiyonluğa koşan Beşiktaşson 10 yılda yapılan transferlerde en azzarar eden kulüp olarak kayıtlara geçti. Siyah-Beyazlılar gelen-giden transferinde son 10 yılda55 milyon Euro zarar etti. Oysa ezeli rakiplerindenTrabzonspor 62 milyon Euro, G.Saray122 milyonEuro, F.Bahçede 154 milyonEuro zarar etti.Böylece rakipleridünyalar kadarzarar ederkenBeşiktaş bu süreciaz bir hasarlaatlatmış oldu.
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