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Son 10 yılın en karlısı

Kartal son 10 yılda transferde 55 milyon Euro, G.Saray 122 milyon Euro , Fener de 154 milyon Euro zarar etti

Son 10 yılın en karlısı Beşiktaş
Ligde doludizgin şampiyonluğa koşan Beşiktaş son 10 yılda yapılan transferlerde en az zarar eden kulüp olarak kayıtlara geçti. Siyah- Beyazlılar gelen-giden transferinde son 10 yılda 55 milyon Euro zarar etti. Oysa ezeli rakiplerinden Trabzonspor 62 milyon Euro, G.Saray 122 milyon Euro, F.Bahçe de 154 milyon Euro zarar etti. Böylece rakipleri dünyalar kadar zarar ederken bu süreci az bir hasarla atlatmış oldu.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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