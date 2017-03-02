Sneijder: Mayıstan sonra yokum

Derbide Beşiktaş'a yenilerek şampiyonluk yarışının dışında kalan Galatasaray'da yaprak dökümü başladı... Önceki gün LukasPodolski'nin sezon sonu için Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaşmasının ardından şok edici bir iddia gündemi sarstı... İddialara göre Sarı-Kırmızılılar'ın en önemli ismi WesleySneijder yönetime yeni sezonda takımda olmayacağı iletti. Çok yakın ilişki içinde olduğu Riekerink'in gönderilmesinden büyük rahatsızlık duyan Hollandalı yıldızın Beşiktaş derbisi sonrası Cenk Ergün'e "Galatasaray'da çok mutluyum ama bu şartlarda daha fazla devam edemem. Sezon sonunda takımdan ayrılacağım" dediği öne sürüldü.
YENİ SİSTEM NEDENİYLE DE SIKINTILI Sneıjder'in ayrıca Igor Tudor'un idman temposu ve kurmak istediği yeni sistem nedeniyle de büyük sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Sözleşmesinde 7 milyonEuro'luk serbest kalma maddesi bulunan Sneijder'e Çin veJaponya'dan yoğun bir ilgi var. Fakat yıldız futbolcunun kariyerini Hollanda veya ABD'de sürdürmek istediği ifade ediliyor.
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