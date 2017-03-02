Yol Durumu
  1. Kevin Grosskreutz’u bu hale getirdiler
  2. Engelli çocuklarla bir araya geldi

: Mayıstan sonra yokum

Riekerink’in gönderilmesinden çok rahatsız olan ’in yöneticilere “Yeni sezonda yokum” dediği öğrenildi

Sneijder: Mayıstan sonra yokum
Derbide Beşiktaş'a yenilerek şampiyonluk yarışının dışında kalan Galatasaray'da yaprak dökümü başladı... Önceki gün Lukas Podolski'nin sezon sonu için Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaşmasının ardından şok edici bir iddia gündemi sarstı... İddialara göre Sarı-Kırmızılılar'ın en önemli ismi Wesley Sneijder yönetime yeni sezonda takımda olmayacağı iletti. Çok yakın ilişki içinde olduğu Riekerink'in gönderilmesinden büyük rahatsızlık duyan Hollandalı yıldızın Beşiktaş derbisi sonrası Cenk Ergün'e "'da çok mutluyum ama bu şartlarda daha fazla devam edemem. Sezon sonunda takımdan ayrılacağım" dediği öne sürüldü.

YENİ SİSTEM NEDENİYLE DE SIKINTILI
Sneıjder'in ayrıca Igor Tudor'un idman temposu ve kurmak istediği yeni sistem nedeniyle de büyük sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Sözleşmesinde 7 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Sneijder'e Çin ve Japonya'dan yoğun bir ilgi var. Fakat yıldız futbolcunun kariyerini Hollanda veya ABD'de sürdürmek istediği ifade ediliyor.
Etiketler: ,
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar