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Sivas ve Konya’dan gol sesi çıkmadı

Sivas ve Konya’dan gol sesi çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor ile Atiker Konyaspor 0-0 berabere kaldı. 13'te Rıdvan Şimşek'in etkili vuruşunda kaleci Kaya topu kornere tokatladı. 25'te Hasan'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. Hem Sivas hem de Konya ikinci yarıda da golü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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