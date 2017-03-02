Potada da çok büyük kriz var!

Galatasaray sadece futbolda değil basketbolda da çok büyük bir kriz yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak ligde aldığı Gaziantep yenilgisinin ardından antrenör Ergin Ataman ile oyuncular arasında gerilim yaşandığı ortaya çıktı. Ataman'ın maçtan sonra takımı kampa almak ve sabah ceza idmanı yaptırmak istediği fakat tüm oyuncuların birlik olarak bu karara karşı geldiği belirlendi. Ataman'ın önceki gün Blake Schilb ve Emir Preldzic'i kadro dışı bırakmasının arkasında da iki oyuncunun ayaklanmaya öncülük etmesi olduğu öğrenildi. Ayrıca takımdaki tüm oyuncuların Ataman'la konuşmadığı da ifade ediliyor.