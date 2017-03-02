Yol Durumu
  1. Kayseri-F.Bahçe ATV ekranında
  2. Potada da çok büyük kriz var!

Paramparça

Selçuk ve Sabri’nin arasındaki kriz derbide görüntülere çok açık bir şekilde yansıdı... a ve ise Beşiktaş yenilgisinden 24 saat sonra 2 kadınla alemlere aktı.

Paramparça
Geçen sezon olduğu gibi ligin bitimine haftalar kala şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray'ın neden bu hale geldiği tartışma konusu...

FLORYA'DA GRUPLAŞMA VAR
Fakat Beşiktaş derbisinde ve derbi sonunda yaşanan iki olay, Sarı-Kırmızılılar'ın içinde bulunduğu durum için cevap olacak cinsten... Takımın kaptanları Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu'nun aralarında sorun olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Fakat hem iki futbolcu hem de yönetim bu iddiaları yalanlıyordu. Derbide kameralara yansıyan bir görüntü ise krizi tam olarak gözler önüne serdi. Görüntülere göre maçın 2. yarısında oyundan alınan Selçuk İnan kulübede herkese 'çak' yapıyor. Fakat Selçuk ile Sabri birbirinin yüzüne bile bakmıyor. Daha önce de kaptanlık yüzünden sık sık karşı karşıya gelen ikilinin arasındaki sorunun takım içinde gruplaşma yarattığı belirtiliyor... Derbi yenilgisinin üzerinden 24 saat geçtikten sonra Lionel Carole ve Pedro Cavanda ise alemlerde görüntülendi. Nişantaşı Sess'te iki bayanla gece yarısına kadar eğlenen iki futbolcu çıkışta gazetecileri karşısında görünce şok oldu. Takım bu kadar kötü bir halde iken alemlere akmaktan çekinmeyen iki futbolcuya taraftarların göstereceği tepki merakla bekleniyor.



TARAFTAR KAHROLUYOR ONLAR İSE EĞLENİYOR
Beşiktaş yenilgisinin ardından lı taraftarlar çok büyük bir üzüntü yaşarken, takımın yıldızlarından ve a'nın dünya umurunda değildi.


İşte şok eden anlar... Selçuk İnan, Beşiktaş derbisinde oyundan çıkıyor. Yedek kulübesinde tek tek herkes ayağa kalkıyor ve takım kaptanını tebrik ediyor.


Yedek kulübesinin en sonunda oturan Sabri Sarıoğlu ise Selçuk'un yüzüne bile bakmıyor. Selçuk da bunun üzerine geri dönüp yerine oturuyor.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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