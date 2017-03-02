Özbek’in 18 Mart stresi!

Galatasaray’da muhalefet 18 Mart’taki Genel Kurul’u bekliyor... İbra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olan Başkan Dursun Özbek, “Eleştiriler olacaktır. İbra ile ilgili bir endişemiz yok” açıklamasını yaptı
Sportif başarısızlık nedeniyle camianın hedefinde olan Başkan Dursun Özbek'i 18 Mart stresi sarmış durumda!..
ÖZEL HAZIRLIK
Bunun nedeni ise 18Mart tarihinde yapılacakolan Olağan Genel Kurultoplantısı. Muhalefetinbu tariheözel olarakhazırlandığıve Özbek'e çok ağır eleştirileryöneltileceği öğrenildi.
KİLİT NOKTA KATILIM
Muhalefetin ayrıca katılımın çok olması için üyelere çağrıda bulunduğu, hedeflenen sayıya ulaşılması durumunda Özbek ve yönetiminin ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı öğrenildi. Dün bir açıklama yapan Özbek, 'Eleştiriler olacaktır. Olmasını da istiyoruz. İbra endişemiz yok" ifadesini kullandı.
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