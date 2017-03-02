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Özbek’in 18 Mart stresi!

Galatasaray’da muhalefet 18 Mart’taki Genel Kurul’u bekliyor... İbra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olan Başkan , “Eleştiriler olacaktır. İbra ile ilgili bir endişemiz yok” açıklamasını yaptı

Özbek’in 18 Mart stresi!
Sportif başarısızlık nedeniyle camianın hedefinde olan Başkan Dursun Özbek'i 18 Mart stresi sarmış durumda!..

ÖZEL HAZIRLIK
Bunun nedeni ise 18 Mart tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı. Muhalefetin bu tarihe özel olarak hazırlandığı ve Özbek'e çok ağır eleştiriler yöneltileceği öğrenildi.

KİLİT NOKTA KATILIM
Muhalefetin ayrıca katılımın çok olması için üyelere çağrıda bulunduğu, hedeflenen sayıya ulaşılması durumunda Özbek ve yönetiminin ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı öğrenildi. Dün bir açıklama yapan Özbek, 'Eleştiriler olacaktır. Olmasını da istiyoruz. İbra endişemiz yok" ifadesini kullandı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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