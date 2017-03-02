Özbek’in 18 Mart stresi!

Sportif başarısızlık nedeniyle camianın hedefinde olan Başkan Dursun Özbek'i 18 Mart stresi sarmış durumda!..



ÖZEL HAZIRLIK

Bunun nedeni ise 18 Mart tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı. Muhalefetin bu tarihe özel olarak hazırlandığı ve Özbek'e çok ağır eleştiriler yöneltileceği öğrenildi.



KİLİT NOKTA KATILIM

Muhalefetin ayrıca katılımın çok olması için üyelere çağrıda bulunduğu, hedeflenen sayıya ulaşılması durumunda Özbek ve yönetiminin ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı öğrenildi. Dün bir açıklama yapan Özbek, 'Eleştiriler olacaktır. Olmasını da istiyoruz. İbra endişemiz yok" ifadesini kullandı.