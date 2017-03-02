Kevin Grosskreutz’u bu hale getirdiler

Kariyerini Stuttgart'ta sürdüren eski GalatasaraylıKevin Grosskreutz, bir gece kulübünde kavgaya karıştı.
SORUŞTURMA AÇILDI Alman Sport 1'in haberine göre, Grosskreutz'un kulübü Stuttgart ve Alman Futbol Federasyonu'nun konudan haberdar olduğu ve soruşturma başlattığı belirtildi. Bir hastanede tedavi altında tutulan yıldız futbolcunun Bild gazetesinde yayınlanan fotoğrafı kavganın izlerini gözler önüne serdi.
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