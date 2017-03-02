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Kevin Grosskreutz’u bu hale getirdiler

Hiç forma giymeden G.Saray’dan ayrılan Alman futbolcu Stuttgart’ta bir grubun saldırısına uğradı

Kevin Grosskreutz’u bu hale getirdiler
Kariyerini Stuttgart'ta sürdüren eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz, bir gece kulübünde kavgaya karıştı.

SORUŞTURMA AÇILDI
Alman Sport 1'in haberine göre, Grosskreutz'un kulübü Stuttgart ve Alman Futbol Federasyonu'nun konudan haberdar olduğu ve soruşturma başlattığı belirtildi. Bir hastanede tedavi altında tutulan yıldız futbolcunun Bild gazetesinde yayınlanan fotoğrafı kavganın izlerini gözler önüne serdi.
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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