İlk raund Karşıyaka’nın

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-70 yendi. ilk 3 dakikayı Ponitka'nın sayılarıyla 5-2 önde geçen Karşıyaka, Green'in devreye girmesiyle ilk çeyreği de 22-13 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında Summers'la farkı 12 sayıya (25-13) yükselten Karşıyaka karşısında Roll, Clark ve Weems'le seri yakalayan Beşiktaş 16. dakikada eşitliği yakaladı. Devreyi ise de 41-40 İzmir ekibi önde tamamladı.



KARTAL GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ

Büyük çekişmeye sahne olan 3. çeyreği ise Beşiktaş 58-57 önde geçti. Fakat son periyotta Summers'ın 3 sayılık basketiyle bitime 25 saniye kala aradaki farkı 7 sayıya (74-67) çıkaran Karşıyaka maçı 75-70 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 8 Mart Çarşamba günü Beşiktaş'ın sahası olan Akatlar'da oynanacak.



EVİMİZDE TURU GEÇECEĞİZ

Eski takımı Karşıyaka'nın karşısına çıkan Beşiktaş antrenörü Ufuk Sarıca tur için umutlu konuştu... Başarılı antrenör, "5 sayılık yenilgi çok kötü değil. Evimizde en az 6 farkı bulacağıma inanıyorum" dedi.