Quaresma kulübün resmi dergisine flaş açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, "Bir gün Beşiktaş beni istemezse Türkiye'den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni kimse para ile satın alamaz. Hele Fenerbahçe asla" dedi. Quaresma, Türkiye'de en iyi futbolu kendilerinin oynadığını vurgulayarak, "Çok büyük bir aksilik olmazsa bu sezon üçüncü yıldızımızı takacağız" diye konuştu. Eskiden serbest vuruşlarda etkili olmadığını belirten Quaresma, "Genç oyuncular gelip sizi geçebilir. Bundan hiç hoşlanmam. Bu yüzden antrenman bitse bile ben çalışmaya devam ederim" dedi.
SOL AYAĞIMA HER ZAMAN GÜVENİRİM
Sol ayağına her zaman çok güvendiğinin altını çizen Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, "Rabona yapmamın sebebi bu. Herkes estetik göründüğü için öyle vurduğumu sanıyor ama doğrusu sağ ayağımla daha iyi vurabilmemdendir. Pratik sebeplerden Rabona vuruşu yapıyorum. Bunu herkes iyi bilsin"ifadesini kullandı.
Fenerbahçe beni asla parayla satın alamaz
“Beşiktaş’la derin bağlarım var. Türkiye’den ayrılırsam kariyerime başka yerde devam ederim. F.Bahçe beni asla parayla satın alamaz.” "Türkiye'de en iyi futbolu biz oynuyoruz . Büyük bir aksilik olmadığı takdirde bu sezon üçüncü yıldızı takacağımıza inanıyorum."
Quaresma kulübün resmi dergisine flaş açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, "Bir gün Beşiktaş beni istemezse Türkiye'den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni kimse para ile satın alamaz. Hele Fenerbahçe asla" dedi. Quaresma, Türkiye'de en iyi futbolu kendilerinin oynadığını vurgulayarak, "Çok büyük bir aksilik olmazsa bu sezon üçüncü yıldızımızı takacağız" diye konuştu. Eskiden serbest vuruşlarda etkili olmadığını belirten Quaresma, "Genç oyuncular gelip sizi geçebilir. Bundan hiç hoşlanmam. Bu yüzden antrenman bitse bile ben çalışmaya devam ederim" dedi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Gazete
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