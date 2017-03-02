Yol Durumu
  1. Trabzon’da Burak sürprizi
  2. Advocaat kalıyor mu?

Fener forması heyecanlandırıyor

Fener forması heyecanlandırıyor
İsmail Köybaşı kulübün dergisine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla. Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum ve bu şekilde sahada olmak istiyorum. Bu heyecanımı arkadaşlarıma da vermek istiyorum. Kendime güveniyorum. Büyük hedeflerim var" diye konuştu.
Etiketler:
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ali ali

Beşiktaşa ne verdinki fenere vereceksin,3 lig topçusu....!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 01:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar