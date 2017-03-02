Fener forması heyecanlandırıyor

İsmail Köybaşı kulübün dergisine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla. Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum ve bu şekilde sahada olmak istiyorum. Bu heyecanımı arkadaşlarıma da vermek istiyorum. Kendime güveniyorum. Büyük hedeflerim var" diye konuştu.