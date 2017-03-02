Ersan’ın performansı Güneş’i mutlu etti

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Beşiktaş'ın Sancaktepe Belediyespor ile oynadığı özel maçta ilk kez forma giyen Ersan Gülüm'ün sergilediği performans Şenol Güneş'i sevindirdi.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Şenol Güneş'in Ersan Gülüm'ü bu hafta kadroya alabileceği duruma göre Çaykur Rizespor önünde şans verebileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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