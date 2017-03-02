Yol Durumu
  1. Son 10 yılın en karlısı Beşiktaş
  2. Fenerbahçe beni asla parayla satın alamaz

Ersan’ın performansı Güneş’i mutlu etti

Ersan’ın performansı Güneş’i mutlu etti
Beşiktaş'ın Sancaktepe Belediyespor ile oynadığı özel maçta ilk kez forma giyen Ersan Gülüm'ün sergilediği performans Şenol Güneş'i sevindirdi.

YEŞİL IŞIK YAKTI
Şenol Güneş'in Ersan Gülüm'ü bu hafta kadroya alabileceği duruma göre Çaykur Rizespor önünde şans verebileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar