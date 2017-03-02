Ersan’ın performansı Güneş’i mutlu etti

Beşiktaş'ın Sancaktepe Belediyespor ile oynadığı özel maçta ilk kez forma giyen Ersan Gülüm'ün sergilediği performans Şenol Güneş'i sevindirdi.



YEŞİL IŞIK YAKTI

Şenol Güneş'in Ersan Gülüm'ü bu hafta kadroya alabileceği duruma göre Çaykur Rizespor önünde şans verebileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.