Erman Toroğlu: Hata yok gol temiz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'la karşılaşan Fenerbahçe Fernandao'nun 45+1. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu golde Kayserisporlu futbolcular serbest atış sırasında topun hareketli olduğu ve Fernandao'nun ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde itirazlarda bulundu. Pozisyonu sıcağı sıcağına değerlendiren Erman Toroğlu şu ifadeleri kullandı:



"HİÇBİR HATA YOK"

Yardımcı hakem burada faul olduğuna kara veriyor. Lens taç atacak. Yardımcı hayır diyor. Sol eliyle topu yere koy diyor. Lens topu yere koyarken Kayserisporlu futbolcuların hepsi oyundan düşüyor. Lens çok zeki bir adam, top tam bu pozisyondayken yardımcı hakem ofsayt hattından kopmuş.6-7 metre defansın gerisinde. Buradaki olay, 1: yardımcı yerinde değil, 2: top durduğunda mı vuruyor, hareketliyken mi? Lens top durduktan sonra vuruyor buradaki olayda hiçbir hata yok.

"YARDIMCI HAKEM AFALLADI"

Pozisyonda ikinci tartışma ise Fernandao'nun ofsaytta olup olmadığı... Arkasındaki oyuncu bozuyor Fernandao ofsaytta değil gol temiz. Yardımcı hakemin yanlış yerde olduğunu görüyoruz zaten orta hakem golü veriyor, yardımcı bir türlü yerinden kıpırdamıyor. Yardımcı afallıyor! Golü vereceksen git santraya. Buradaki bütün olay Lens'in futbol zekası, Kayserisporlu futbolcuların acemiliği.





