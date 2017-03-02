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Engelli çocuklarla bir araya geldi

Başkan dün çok anlamlı bir organizasyona katıldı

Engelli çocuklarla bir araya geldi
İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından zihinsel engellilere yönelik olumsuz algıları dönüştürmek amacıyla düzenlenen "Sanat ve Biz" sergisine Başkan Dursun Özbek de katıldı. Özbek, "Çok duygusal bir an. Onların yanında olmak için buraya geldik" ifadesini kullandı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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