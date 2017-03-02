Aksihar yarı finale göz kırptı

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisar Belediye'yi geçemedi: 1-1.



KARŞILIKLI ATAKLAR

24. dakikada Başakşehir öne geçti. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği serbest vuruş, Yalçın Ayhan ve Attamah'tan sekti. Boşta kalan topu Napoleoni düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. 40. dakikada Akhisar etkili geldi. Soner Aydoğdu'nun pasında Başakşehir kalesini cepheden gören pozisyonda topla buluşan Vaz Te, yaklaşık 25 metreden şutunu çekti. Top, az farkla yandan auta gitti. Aynı Vaz Te 78. dakikada sahne aldı. Sağ kanattan yapılan ortaya harika bir vole vuran yıldız futbolcu maça 1-1'lik beraberliği getirdi. Konuk ekip böylece rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi başardı.